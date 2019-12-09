Он не взял ничего, кроме девайса

В конце августа этого года в полицию в Коврове обратился местный житель, который сообщил о пропаже смартфона из салона машины.Правоохранители, уточнив обстоятельства произошедшего, опросив возможных свидетелей и установили личность и задержали подозреваемого, 26-летнего ковровчанина.Выяснилось, что злоумышленник, обратив внимание на незакрытую дверь автомобиля, проник в салон, украл телефон, после чего скрылся.Расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба регионального УМВД.