Уникальное спортивное сооружение открылось в чеченском Гудермесе - крупнейший в Европе аэродинамический центр GoodSky. Центральный объект - аэротруба высотой 11 метров и скоростью потока воздуха 300 километров в час.

Уникальное спортивное сооружение открылось в чеченском Гудермесе — крупнейший в Европе аэродинамический центр GoodSky. Центральный объект — аэротруба высотой 11 метров и скоростью потока воздуха 300 километров в час. В торжественной церемонии принял участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В день открытия в центре стартовал и чемпионат России по аэротрубным дисциплинам.Традиционную кавказскую лезгинку на открытии этого крупнейшего в Европе аэродинамического комплекса исполняют даже в воздухе. Спортсмен-парашютист виртуозен настолько, что за почти четыре минуты танца ни разу не касается прозрачных стен аэротрубы.То, что построенный комплекс отвечает самым современным требованиям этой высокотехнологичной дисциплины, спортсмены поняли после первой тренировки. Выступления более двухсот спортсменов из почти шестидесяти команд судит международная команда арбитров.В судейской команде — знаменитый каскадер Томс Иванс. Многие месяцы в качестве личного тренера готовил к съемкам в фильме "Миссия невыполнима-6" знаменитого Тома Круза. Все, что актер делает в фильме, не касаясь земли, — результат этой работы. А вот Джекки Чана Томс не только тренировал, но и дублировал. Тот самый момент, где в фильме вместо актера – каскадер, чемпион мира и Европы."Везде все одинаковое. Здесь приезжаешь и чувствуешь, что есть культура и они держат это очень сильно. Мне кажется, это — хорошая ценность", — отметил Иванс.Чеченские спортсмены-парашютисты, наконец, получили собственный тренировочный центр. С новейшей, самой большой в Европе аэротрубой, гостиницей и собственным аэродромом.Одна из важнейших особенностей новейшего аэродинамического комплекса, что открылся под Гудермесом, — его доступность для людей с ограниченными возможностями.Неделя этого спортивного праздника завершается награждением. Зрелищной точкой этого чемпионата России стали показательные выступления, главное из которых — индивидуальная программа каскадера, чемпиона мира и Европы, тренера Джеки Чана и Тома Круза Томса Иванса.