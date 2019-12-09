Звезда сериала Папины дочки внезапно разоткровенничалась. Дарья Мельникова шутливо высказалась о собственном материнстве.

Звезда сериала "Папины дочки" внезапно разоткровенничалась.Дарья Мельникова шутливо высказалась о собственном материнстве.На днях актриса и ее супруг артист Артур Смолянинов отметили день рождения младшего сына Марка. Второй ребенок звездной четы появилсяна свет в декабре прошлого года.На следующее утро после торжества Дарья Мельниковаподелилась в личном "Инстаграм" забавным фото. На снимке маленький Марк запечатленсо спины. Обнаженный ребенок неуверенно идет по цветастому ковру детскойкомнаты. Голову крохи венчает праздничный колпак."Стандартное утро после праздника. С днем рождения, мужик!Вот уж не думала, что смогу официально любить сразу троих мужчин и спать с нимив одной кровати!" – шутливо отметила звезда сериала под снимком.8 Дек 2019 в 3:46 PSTНапомним, у Дарьи Мельниковой и Артура Смолянинова двоедетей. Старший сын пары появился на свет в 2015 году. По словам артистки, еемуж оказался замечательным папой. Порой Артур управляется с отпрысками лучшей Дарьи.Артистка спокойно оставляет наследников с отцом.Ранее звезда сериала признавалась, что, забеременевво второй раз, надеялась стать матерью девочки. "Как показал второй сын, отмоей хотелки ничего не зависит", – сказала как-то артистка.К слову, Мельникова и Смолянинов могут попытать счастье ещераз. Возможно, третьим ребенком четы как раз будет девочка.18 Апр 2019 в 3:31 PDT