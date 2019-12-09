Звезда сериала Папины дочки внезапно разоткровенничалась.
Дарья Мельникова шутливо высказалась о собственном материнстве.
Звезда сериала "Папины дочки" внезапно разоткровенничалась.
Дарья Мельникова шутливо высказалась о собственном материнстве.
На днях актриса и ее супруг артист Артур Смолянинов отметили день рождения младшего сына Марка. Второй ребенок звездной четы появился
на свет в декабре прошлого года.
На следующее утро после торжества Дарья Мельникова
поделилась в личном "Инстаграм" забавным фото. На снимке маленький Марк запечатлен
со спины. Обнаженный ребенок неуверенно идет по цветастому ковру детской
комнаты. Голову крохи венчает праздничный колпак.
"Стандартное утро после праздника. С днем рождения, мужик!
Вот уж не думала, что смогу официально любить сразу троих мужчин и спать с ними
в одной кровати!" – шутливо отметила звезда сериала под снимком.
8 Дек 2019 в 3:46 PST
Напомним, у Дарьи Мельниковой и Артура Смолянинова двое
детей. Старший сын пары появился на свет в 2015 году. По словам артистки, ее
муж оказался замечательным папой. Порой Артур управляется с отпрысками лучшей Дарьи.
Артистка спокойно оставляет наследников с отцом.
Ранее звезда сериала признавалась, что, забеременев
во второй раз, надеялась стать матерью девочки. "Как показал второй сын, от
моей хотелки ничего не зависит", – сказала как-то артистка.
К слову, Мельникова и Смолянинов могут попытать счастье еще
раз. Возможно, третьим ребенком четы как раз будет девочка.
18 Апр 2019 в 3:31 PDT