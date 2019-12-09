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<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2019-lyzhnyj-kubok-mira-nash.html" target="_blank">Лыжный кубок мира - наш!</a> - Победа - на Кубке Мира по лыжным гонкам. Российская команда, в составе которой был и муромлянин Иван Якимушкин, вновь одержала