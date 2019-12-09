В Москве завершился период бесплатного проезда по первым двум веткам центральных диаметров. В мэрии заявили, что за две недели тестирования билетной системы устранены все технические неполадки, а поезда следуют строго по графику.

В Москве завершился период бесплатного проезда по первым двум веткам центральных диаметров. В мэрии заявили, что за две недели тестирования билетной системы устранены все технические неполадки, а поезда следуют строго по графику.Работу билетной системы Московских центральных диаметров (МЦД) проверили лично руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов и вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.9 декабря чиновники стали пассажирами МЦД, чтобы убедиться, что все системы работают без задержек. Ликсутов и Тресков приехали на станцию Одинцово, прошли по "Тройке" на платформу, а затем проехали до Белорусского вокзала по МЦД-1.Как рассказал Максим Ликсутов, на станциях возле турникетов и валидаторов находятся сотрудники, которые разъясняют пассажирам особенности новых тарифов, сообщают о необходимости прикладывать проездной при входе и выходе, а также помогают в случае затруднений."Турникеты и валидаторы на станциях МЦД работают в штатном режиме. Обновленная билетная система функционирует корректно в час пик, в условиях повышенного пассажиропотока", — сказал Ликсутов.