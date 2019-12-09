Легендарный футболист, ныне наставник Химнасии Диего Армандо Марадона одержал первую домашнюю победу в аргентинской суперлиге, но матч запомнится не этим, а невероятным падением одиозного аргентинца и его слезами после финального свистка.

Легендарный футболист, ныне наставник "Химнасии" Диего Армандо Марадона одержал первую домашнюю победу в аргентинской суперлиге, но матч запомнится не этим, а невероятным падением одиозного аргентинца и его слезами после финального свистка.В рамках 16-го тура чемпионата страны команда из Ла-Платы принимала на поле стадиона " Хуан Кармело Серильо" клуб "Сентраль Кордова" из Росарио. С первых минут гости пошли вперед, это настолько возмутило 59-летнего специалиста, что он не смог устоять на ногах.Maradona