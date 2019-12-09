Уже почти 12 лет Ольга Бузова является ведущей скандального реалити-шоу Дом-2. Помимо этого она строит успешную сольную карьеру певицы. А недавно в Сети появилась новость о том, что звезда метит на международный конкурс Евровидение 2020.

Уже почти 12 лет Ольга Бузова является ведущей скандального реалити-шоу "Дом-2". Помимо этого она строит успешную сольную карьеру певицы. А недавно в Сети появилась новость о том, что звезда "метит" на международный конкурс "Евровидение 2020".Накануне экс-участница телестройки Маргарита Овсянникова посетила светскую тусовку, посвященную дню рождения телеведущей Дианы Бичаровой. Корреспонденту "Дни.ру" удалось выяснить ее мнение касательно выступления Бузовой на "Евровидении 2020".Девушка, не задумываясь, заявила, что прекрасно относится к этой идее и всеми силами поддерживает коллегу. По ее мнению, бывшая жена Дмитрия Тарасова достойна принять участие в конкурсе. "Да, многие говорят, что у Оли нет каких-то сверхъестественных вокальных данных, но у Оли есть харизма", – отметила звезда.Позже Маргарита призналась, что в скором будущем тоже планирует подать заявку на участие в "Евровидении". На данный момент она только начинает появляться в ротации на музыкальных каналах. Также звезда активно снимает клипы на свои песни."Я с удовольствием, но все постепенно", – высказалась Овсянникова об участии в конкурсе.К слову, экс-участница "Дома-2" уверенна, что в жизни можно достигнуть любых высот. Она рекомендует всем, никогда не останавливаться на достигнутом и идти напролом. Ведь главное в любом деле – желание внутри.