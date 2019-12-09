Украинцы в Сети подбадривают самих себя мыслями о том, что якобы сам Крым не принимает гостей из материковой части России. Дескать, этим объясняется возросшее число ДТП и даже изменения погоды.

Украинцы в Сети подбадривают самих себя мыслями о том, что якобы сам Крым не принимает гостей из материковой части России. Дескать, этим объясняется возросшее число ДТП и даже изменения погоды.Заявления украинцев о происходящем в Крыму постоянно меняется. Неизменным остается лишь ожидание новых бед, которые, по их мнению, просто обязаны произойти на российском полуострове.Так, еще в 2014 году многие украинские националисты в Киеве считали, что достаточно направить в Крым всего несколько поездов с радикалами, чтобы в зародыше задушить стремление жителей полуострова начать процесс воссоединения с Россией. Затем они же обещали "партизанскую войну" и массовые протесты. Не дождавшись их, Киев стал сам засылать диверсантов, перекрывать поставки пресной воды и электроэнергии. Крымчане с достоинством преодолели все трудности.Украинским журналистам остается надеяться на мистические силы и природные явления. Об этих проявлениях доверчивым читателям на страницах финансируемого конгрессом США издания "Крым.Реалии" рассказал блогер Андрей Фурдик. В уста некоей своей знакомой он вложил тезис о том, что с воссоединением Крыма с Россией на полуострове испортилась погода, и произошло это, дескать, не просто так. "С российскими оккупантами борется даже климат", – якобы заверила его подруга.Сам же он решил напугать народ возросшим числом ДТП на крымских дорогах. Причем, судя по всему, он считает, что количество аварий возросло не из-за того, что Крым из глухой провинции превратился в привлекательный курортный уголок России, в связи с чем стало банально больше людей, а все по тем же мистическим причинам.При этом Андрей Фурдик признается, что он не обладает ни точной, ни даже приблизительной статистикой по этой теме. "Но определенно знаю, что практически ни дня не обходится без новостей о ДТП, пострадавших и погибших в авариях", – заметил блогер. Особенно опасна, по его словам, недавно построенная трасса "Таврида", которая стала "местом человеческих трагедий".