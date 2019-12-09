Электронные документы появятся на сайте госуслуг и будут автоматически заполняться данными о продавце, покупателе и транспортном средстве

Минкомсвязь РФ и МВД готовят новый бесплатный сервис, который позволит пользователям портала госуслуг сформировать электронный договор купли-продажи (ДКП) автомобилей. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.По данным издания, электронные ДКП будут автоматически заполняться данными о продавце, покупателе и транспортном средстве. Заверяться ДКП будет простой электронной подписью сторон сделки через личный кабинет. Максим Паршин сообщил, что "на основе договора автоматически формируются черновики заявлений на регистрацию транспортного средства новым собственником и о прекращении регистрации предыдущим". Сведения же о ДКП будут отображаться в личном кабинете на портале госуслуг."Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее", - пояснил газете замглавы ведомства. На первом этапе новый сервис будет доступен только физическим лицам, а его примерный срок запуска относят к 2020 году.Электронные ДКП заменят бумажные договоры, нотариальное заверение которых является необязательным. Как сообщает газета, сотрудники ГИБДД регулярно сталкиваются с неправильно заполненными (например, ошибки в паспортных данных) и с поддельными (например, владелец машины не давал согласие на продажу) ДКП. По данным "Коммерсанта", после многочисленных обращений граждан Госавтоинспекция предложила Минкомсвязи разработать новый электронный сервис. После вступления в силу постановления правительства, позволяющего совершать на портале госуслуг "юридически значимые действия, в том числе сделки, путем создания электронных документов", реализация проекта стала возможной.