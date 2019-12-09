Международный олимпийский комитет выступил с заявлением в адрес российских властей относительно допинговой ситуации в России. Девятого декабря состоится исполком WADA, где решится судьба российского спорта.

Международный олимпийский комитет выступил с заявлением в адрес российских властей относительно допинговой ситуации в России. Это было сделано по итогам саммита, прошедшего шестого и седьмого декабря в Лозанне. А уже девятого декабря состоится исполком WADA, где решится судьба российского спорта."Участники дискуссии решительно осуждают ответственных за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории перед ее передачей WADA в январе 2019 года, — говорится в обращении МОК, которое приводит Евроспорт.Ru. – Это была атака на спорт. Данные действия должны привести к жестким санкциям в отношении виновных"."Российским властям было предложено предоставить исходные данные, на которых и было основано дело. Предоставление полных исходных данных обеспечит соблюдение справедливости – виновные будут наказаны, а новое невиновное поколение чистых российских спортсменов будет полностью ограждено от подозрений".Напомним, что в результате собственного расследования комитет по соответствию вынес рекомендацию исполкому WADA – отстранить российских спортсменов от выступления на международных спортивных соревнованиях под российским флагом на четыре года.Кроме того, также в качестве меры наказания рекомендовалось лишить Россию возможности принимать мировые первенства на своей территории.Решение исполкома WADA будет объявлено девятого декабря. Заседание состоится в швейцарской Лозанне.