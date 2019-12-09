Татьяна Брухунова резко ответила завистникам после того, как в Сети появилась информация о том, что она и юморист официально зарегистрировали свои отношения. О том, что Евгений Петросян крути роман со своей помощницей, стали говорить давно, но теперь история обрела продолжение.

Татьяна Брухунова резко ответила завистникам после того, как в Сетипоявилась информация о том, что она и юморист официально зарегистрировали своиотношения. О том, что Евгений Петросян крути роман со своей помощницей, сталиговорить давно, но теперь история обрела продолжение.Вместо поздравлений и пожеланий семейногосчастья Брухунова получила лавину грязных слов в свой адрес. Хейтеры затравилиспутницу артиста в соцсети. Ответ от возлюбленной Евгения Петросяна не заставилсебя долго ждать.Татьяна Брухунова поставила недоброжелателейна место. "Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меняпроклятиями и пожеланиями скорейшей кончины, желаю крепкого здоровья исчастья!", – написала она.Как писали "Дни.ру", 74-летний ЕвгенийПетросян женился впятый раз. В близком окружении пары это подтвердили. Якобы свадьбапроизошла в начале декабря. Теперь на правой руке Татьяны Брухуновой блеститобручальное кольцо.29 Авг 2019 в 10:11 PDTПримечательно, что Евгений Петросян и ТатьянаБрухунова до сих пор предпочитают не афишировать свой роман.Они до сих пор выходят в свет, избегая камер.Материал дополняется