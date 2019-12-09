Татьяна Брухунова резко ответила завистникам после того, как в Сети
появилась информация о том, что она и юморист официально зарегистрировали свои
отношения. О том, что Евгений Петросян крути роман со своей помощницей, стали
говорить давно, но теперь история обрела продолжение.
Татьяна Брухунова резко ответила завистникам после того, как в Сети
появилась информация о том, что она и юморист официально зарегистрировали свои
отношения. О том, что Евгений Петросян крути роман со своей помощницей, стали
говорить давно, но теперь история обрела продолжение.
Вместо поздравлений и пожеланий семейного
счастья Брухунова получила лавину грязных слов в свой адрес. Хейтеры затравили
спутницу артиста в соцсети. Ответ от возлюбленной Евгения Петросяна не заставил
себя долго ждать.
Татьяна Брухунова поставила недоброжелателей
на место. "Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня
проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины, желаю крепкого здоровья и
счастья!", – написала она.
Как писали "Дни.ру", 74-летний Евгений
Петросян женился в
пятый раз. В близком окружении пары это подтвердили. Якобы свадьба
произошла в начале декабря. Теперь на правой руке Татьяны Брухуновой блестит
обручальное кольцо.
29 Авг 2019 в 10:11 PDT
Примечательно, что Евгений Петросян и Татьяна
Брухунова до сих пор предпочитают не афишировать свой роман.
Они до сих пор выходят в свет, избегая камер.
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