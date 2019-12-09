Проезд по первым двум Московским центральным диаметрам Белорусско-Савеловском от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и Курско-Рижском, соединяющем Нахабино и Подольск (МЦД-2), вновь стал платным.

Проезд по первым двум Московским центральным диаметрам "Белорусско-Савеловском" от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и "Курско-Рижском", соединяющем Нахабино и Подольск (МЦД-2), вновь стал платным.В первые два дня после открытия диаметров сообщалось о проблемах в работе МЦД: в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях во время использования карт "Тройка", напоминает ТАСС.В связи с этим, поезда ходили с увеличенными интервалами в направлении Москвы и в мэрии было принято решение – в течение двух недель, до конца периода тестирования системы контроля, проезд был объявлен бесплатным."С 9 декабря на МЦД будут действовать транспортные карты — завершится период бесплатного проезда", — сообщили в руководстве МЦД.