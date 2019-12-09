Сотрудники московского ГИБДД остановили на МКАД горящий автомобиль, за рулем которого находилась девушка, предположительно в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники московского ГИБДД остановили на МКАД горящий автомобиль, за рулем которого находилась девушка, предположительно в состоянии алкогольного опьянения.Как отмечает ТАСС, помогли задержать аварийную машину другие участники движения, прижав ее к обочине. Возгорание было ликвидировано, на водительницу составлен административный протокол.Пострадавших в результате инцидента нет.