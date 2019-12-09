На московской ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction прошла презентация книги Истории спасения, или Как мы стали взрослыми, передает канал Россия 24. Её авторы - две московские школьницы Марина Каннер и Елена Цыбулина.

На московской ярмарке интеллектуальной литературы Non-Fiction прошла презентация книги "Истории спасения, или Как мы стали взрослыми", передает канал "Россия 24". Её авторы — две московские школьницы Марина Каннер и Елена Цыбулина.Девочки в течение трех лет собирали воспоминания свидетелей Холокоста. За это время они опросили более 30 человек из России и Израиля, выживших во время трагедии. Книга создана при поддержке Российского еврейского конгресса.Девочки говорят, что хотели сначала сделать альбом с портретами людей, но уже в процессе поняли, что нужна книга. Они начали брать интервью, общаться и поняли: эти истории настолько уникальные, что ими нужно поделиться.Международная ярмарка интеллектуальной литературы "Нон-фикшн" проходит в этом году в Гостином дворе с 5 по 9 декабря. Участниками стали издательства из 20 с лишних стран мира.