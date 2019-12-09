Ряд СМИ уверены, что
королевское семейство вскоре ждет пополнение. По мнению британских журналистов,
принц Гарри очень прозрачно намекнул на то, что Меган Маркл беременна вторым
малышом.
Ряд СМИ уверены, что
королевское семейство вскоре ждет пополнение. По мнению британских журналистов,
принц Гарри очень "прозрачно" намекнул на то, что Меган Маркл беременна вторым
малышом.
Герцог и герцогиня Сассекские недавно посетили
мероприятие в поддержку женам и родным военных, чьи
главы семейств находятся за границей. Оно прошло в Виндзорском
дворце. Принц Гарри живо интересовался у одной из гостей, как
ей живется с двумя детьми.
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