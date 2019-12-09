Ряд СМИ уверены, что королевское семейство вскоре ждет пополнение. По мнению британских журналистов, принц Гарри очень прозрачно намекнул на то, что Меган Маркл беременна вторым малышом.

Ряд СМИ уверены, чтокоролевское семейство вскоре ждет пополнение. По мнению британских журналистов,принц Гарри очень "прозрачно" намекнул на то, что Меган Маркл беременна вторыммалышом.Герцог и герцогиня Сассекские недавно посетилимероприятие в поддержку женам и родным военных, чьиглавы семейств находятся за границей. Оно прошло в Виндзорскомдворце. Принц Гарри живо интересовался у одной из гостей, какей живется с двумя детьми.Материал дополняется