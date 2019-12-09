Сергей Жуков рассказал о том, как складываются его отношения
с экс-участником группы Руки Вверх! Алексеем Потехиным. По словам знаменитости,
с компаньоном он не ссорился.
Сергей Жуков рассказал о том, как складываются его отношения
с экс-участником группы "Руки Вверх!" Алексеем Потехиным. По словам знаменитости,
с компаньоном он не ссорился.
В 1996 году музыканты Сергей Жуков и Алексей Потехин, работающие
вместе на радиостанции, записали первую совместную песню "Малыш". Трек
поставили в эфир и уже на следующий день он звучал из каждого утюга. Сергей и
Алексей моментально стали знамениты и погрузились в создание новых хитов.
"Нам даже пришлось быстро название группы придумать, мы не
ожидали такого молниеносного успеха", – рассказал Сергей.
Жуков и Потехин работали вместе до 2006 года. Ходили слухи,
что дуэт распался из-за творческих разногласий и усталости участников
коллектива друг от друга. Говорили даже, что "Руки Вверх!" в пух и прах разругались. Между
тем, по словам Сергея Жукова, все было немного иначе.
"С Потехиным мы не ссорились, наши пути разошлись в один
момент, но мы на связи, общаемся. Он приходил поддержать меня на юбилейные
концерты группы, за что ему спасибо. Так что все хорошо!" – сказал он.
13 Авг 2019 в 2:31 PDT
После ухода Алексея Потехина группа, к радости поклонников,
не прекратила своего существования. с тех пор гастролирует в одиночку.
"Я честно горжусь всеми песнями группы "Руки Вверх!", ведь
нельзя не признать тот факт, что сейчас очень много классных талантливых
молодых исполнителей, но, как правило, это история нескольких хитов, и артист
пропадает с радаров. Мы же 25 лет на плаву, на слуху и уже давно выпускаем
новые песни, которые также становятся хитами и получают музыкальные премии", -
цитирует солиста поп-группы
7 Дек 2019 в 12:55 PST