Сергей Жуков рассказал о том, как складываются его отношения с экс-участником группы Руки Вверх! Алексеем Потехиным. По словам знаменитости, с компаньоном он не ссорился.

Сергей Жуков рассказал о том, как складываются его отношенияс экс-участником группы "Руки Вверх!" Алексеем Потехиным. По словам знаменитости,с компаньоном он не ссорился.В 1996 году музыканты Сергей Жуков и Алексей Потехин, работающиевместе на радиостанции, записали первую совместную песню "Малыш". Трекпоставили в эфир и уже на следующий день он звучал из каждого утюга. Сергей иАлексей моментально стали знамениты и погрузились в создание новых хитов."Нам даже пришлось быстро название группы придумать, мы неожидали такого молниеносного успеха", – рассказал Сергей.Жуков и Потехин работали вместе до 2006 года. Ходили слухи,что дуэт распался из-за творческих разногласий и усталости участниковколлектива друг от друга. Говорили даже, что "Руки Вверх!" в пух и прах разругались. Междутем, по словам Сергея Жукова, все было немного иначе."С Потехиным мы не ссорились, наши пути разошлись в одинмомент, но мы на связи, общаемся. Он приходил поддержать меня на юбилейныеконцерты группы, за что ему спасибо. Так что все хорошо!" – сказал он.13 Авг 2019 в 2:31 PDTПосле ухода Алексея Потехина группа, к радости поклонников,не прекратила своего существования. с тех пор гастролирует в одиночку."Я честно горжусь всеми песнями группы "Руки Вверх!", ведьнельзя не признать тот факт, что сейчас очень много классных талантливыхмолодых исполнителей, но, как правило, это история нескольких хитов, и артистпропадает с радаров. Мы же 25 лет на плаву, на слуху и уже давно выпускаемновые песни, которые также становятся хитами и получают музыкальные премии", -цитирует солиста поп-группы7 Дек 2019 в 12:55 PST