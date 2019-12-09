В Париже в понедельник состоится первый после трёхлетнего перерыва саммит в нормандском формате. Кризис в Донбассе обсудят лидеры России, Украины, Германии и Франции. По итогам последней встречи - в октябре 2016-го года в Берлине - главам МИД четырёх стран поручили разработать дорожную карту по выполнению Минских соглашений.

В Париже в понедельник состоится первый после трёхлетнего перерыва саммит в нормандском формате. Кризис в Донбассе обсудят лидеры России, Украины, Германии и Франции. По итогам последней встречи — в октябре 2016-го года в Берлине — главам МИД четырёх стран поручили разработать дорожную карту по выполнению Минских соглашений.Поручение выполнить так и не удалось, напоминает телеканал "Россия 24". Киев блокировал политическую повестку договорённостей. Мирный процесс забуксовал. Стороны время от времени объявляли перемирие и обменивались задержанными.Речь о возвращении к вопросу зашла после победы Владимира Зеленского на выборах. В Москве к предстоящей встрече относятся сдержанно. Так, глава российского МИДа незадолго до переговоров напомнил — ключ к решению внутреннего украинского кризиса находится в Киеве. И призвал не завышать ожидания.