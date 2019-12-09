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<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2019-novyj-god-po-sosedski-otprazdnuyut-vo-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Новый год по-соседски отпразднуют во Владимирской области</a> - Так в Селивановском районе назвали предновогоднюю акцию. Её цель - устроить праздник для детей, живущих в отдаленных деревнях и