Экс-солистка группы Фабрика сделала смелое заявление. Сати Казанова поделилась опасным опытом, из которого сделала важные выводы.

Экс-солистка группы "Фабрика" сделала смелоезаявление. Сати Казанова поделилась опасным опытом, из которого сделала важныевыводы.В эфире программы "Ой, мамочки!" на телеканале "Мир 24" певицапризналась, что в свое время принимала запрещенные вещества. По ее словам,эксперимент оказался пугающим.СатиКазанова отметила, что должна была все испытать, так как хотела на собственномопыте убедиться, что же представляют собой наркотики. "Я попробовала и поняла,что это реально очень опасно, очень страшно и ничего в этом такого радостногонет", – рассказала исполнительница.По ее мнению, употребление наркотиковне стоит того, чтобы платить за них такую непомерную цену. Сейчас Сати Казановапропагандирует здоровый образ жизни. В частности, она практикует йогу ивегетарианство.6 Дек 2019 в 8:24 PSTКроме того, уже почтивосемь лет популяризирует аюрведу. Одним из ее главных принципов являетсяутверждение: "Если еда здоровая, то лекарства не нужны. Но если еда нездоровая– лекарства не помогут".Напомним,два года назад вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Ранее в одном из интервью певицапризналась, что не исключает возможности скорого переезда в Италию, на родину супруга. "Все, пора! Хочется не просто жить, а смаковать. Для этих целейИталия подходит лучше всего", – делилась артистка.