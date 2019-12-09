Певица Ольга Серябкина, более известная как Molly, славится своими смелыми и сексуальными образами. Более того, это своего рода визитка и отличительная особенность звезды в мире шоу-бизнеса.

Певица Ольга Серябкина, более известная как Molly, славится своими смелыми и сексуальными образами. Более того, это своего рода визитка и отличительная особенность звезды в мире шоу-бизнеса.На этот раз исполнительница появилась в агрессивном аутфите – в кожаном лакированном костюме и ошейнике с острыми шипами. На видео, опубликованном на ее странице в Инстаграм, артистка ласкает себя руками и томно поглядывает в объектив фотокамеры.Все действие происходит под гипнотическую музыку, вводящую в транс. Кроме того, Серябкина в момент съемки находится под водой."Твоя любовь не позволит самому сильному холоду покрыть здесь все льдом", – написала Ольга.Подписчикам ролик явно пришелся по вкусу. Эта запись приковала внимание многих фанатов, о чем, собственно, они и поспешили сообщить певице. "Гипноз", "С тобой даже от холода горячо", "Шикарная", "Очень завораживает", "Класс! Супер! Очень эффектно!", "Очень красиво", "Залипаю на это видео", "Ты секс", – восторгались пользователи Сети."Холодная снаружи, горячая внутри!", – отметил поклонник.