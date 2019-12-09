Модель ответила на резкую критику
журналистки. Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак.
Модель ответила на резкую критику
журналистки. Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак.
После того, как телеведущая жестко высказалась о браке светской львицы с бизнесменом
Игорем Булатовым, Виктория Лопырева решила не спускать ей грубостей в свой
адрес. В личном микроблоге "Мисс Россия-2003"
обнародовала причину, по которой никогда бы не стала гостей YouTube-шоу Ксении
"Осторожно Собчак".
"Я Собчак, как человека, не уважаю, она, если
понадобится, легко подставит любого, от друзей и мужей до бывших политических
сторонников, а еще я убеждена, что разглядывание чужих трусов ради хайпа,
лайков или гонораров – подло и стремно", – врезала словом Виктория Лопырева оппонентке.
Также она отметила, что ведущая не имеет права ее осуждать.
"Я ни разу не святая, тоже, как и все, совершаю
ошибки, меня есть, в чем упрекнуть, но уж точно не тем, кто по уши в грязи", —
написала модель. Кроме того,
Виктория Лопырева высказалась по поводу утверждений, что Булатов лишился
своих сбережений.
8 Дек 2019 в 4:32 PST
"Что касается персонажей, тратящих столько сил и средств на
телеграмм-каналы, прессу, блогеров, инстаботов и т.п., то скажу вот что: Мы
молоды, полны сил и на жизнь заработаем, а вот сделают ли вас затраченные
усилия здоровыми и счастливыми? Большой вопрос", – высказалась модель. Отметим, что
и ее супруга с важным событием поздравили поклонники и друзья.
9 Дек 2019 в 8:27 PST
Напомним, Ксения Собчак же, узнав о свадьбе и предпринимателя, намекнула,
что блондинка связала себя узами брака, преследуя корыстный интерес. Кроме
того, звезда привела цитату одного Телеграм-канала, который утверждает,
что все счета Булатова заблокированы.