Модель ответила на резкую критику журналистки. Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак.

Модель ответила на резкую критикужурналистки. Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак.После того, как телеведущая жестко высказалась о браке светской львицы с бизнесменомИгорем Булатовым, Виктория Лопырева решила не спускать ей грубостей в свойадрес. В личном микроблоге "Мисс Россия-2003"обнародовала причину, по которой никогда бы не стала гостей YouTube-шоу Ксении"Осторожно Собчак"."Я Собчак, как человека, не уважаю, она, еслипонадобится, легко подставит любого, от друзей и мужей до бывших политическихсторонников, а еще я убеждена, что разглядывание чужих трусов ради хайпа,лайков или гонораров – подло и стремно", – врезала словом Виктория Лопырева оппонентке.Также она отметила, что ведущая не имеет права ее осуждать."Я ни разу не святая, тоже, как и все, совершаюошибки, меня есть, в чем упрекнуть, но уж точно не тем, кто по уши в грязи", —написала модель. Кроме того,Виктория Лопырева высказалась по поводу утверждений, что Булатов лишилсясвоих сбережений.8 Дек 2019 в 4:32 PST"Что касается персонажей, тратящих столько сил и средств нателеграмм-каналы, прессу, блогеров, инстаботов и т.п., то скажу вот что: Мымолоды, полны сил и на жизнь заработаем, а вот сделают ли вас затраченныеусилия здоровыми и счастливыми? Большой вопрос", – высказалась модель. Отметим, чтои ее супруга с важным событием поздравили поклонники и друзья.9 Дек 2019 в 8:27 PSTНапомним, Ксения Собчак же, узнав о свадьбе и предпринимателя, намекнула,что блондинка связала себя узами брака, преследуя корыстный интерес. Крометого, звезда привела цитату одного Телеграм-канала, который утверждает,что все счета Булатова заблокированы.