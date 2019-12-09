За океаном продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В Парадайсе на стадионе Ти-Мобайл Арена Вегас Голден Найтс встречались с Нью-Йорк Рейнджерс.

За океаном продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В Парадайсе на стадионе "Ти-Мобайл Арена" "Вегас Голден Найтс" встречались с "Нью-Йорк Рейнджерс".Гости из Нью-Йорка не испытали проблем с "Золотыми рыцарями", забросив в их ворота пять безответных шайб. Этому поспособствовал и российский хоккеист Артемий Панарин, набравший два очка за результативность. Сначала он забил сам, а позже ассистировал Мике Зибанеджаду.Еще три шайбы были забиты без непосредственного участия в них Панарина. Их авторами стали Крис Крайдер, Джейкоб Труба и Йеспер Фаст.Кроме того, шатаутом отличился вратарь "рейнджеров" Александр Георгиев – он отразил все 38 бросков. Это его второй "сухой" матч в сезоне. Еще один россиянин Павел Бучневич провел на льду 14 минут 43 секунды, но завершил игру без результативных действий.