В Париже сторонников проукраинской оппозиции накануне забросали яйцами. Группа активистов вышла на митинг с бандеровскими флагами и антироссийскими плакатами. Но поддержки, на которую, видимо, рассчитывали во французской столице, не нашли.

В Париже сторонников проукраинской оппозиции накануне забросали яйцами. Группа активистов вышла на митинг с бандеровскими флагами и антироссийскими плакатами. Но поддержки, на которую, видимо, рассчитывали во французской столице, не нашли, сообщает телеканал "Россия 24".При этом, в то же самое время, свою порцию яиц получил в Киеве бывший президент Порошенко. Он пришел на самолично созванный митинг, но далеко не все участники акции были рады его видеть. В итоге досталось супруге Порошенко.