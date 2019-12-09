09.12.2019

2019-12-09 17:55:06

Пассажиры из Радужного требуют оставить остановки в черте Владимира



Жители области встревожены отменой остановок междугородних автобусов в черте города. С 1 января автобусы из Радужного и других пригородных маршрутов будут останавливаться только на автовокзале.

Анатолий Мосин, житель г. Радужный: «Это глупость вообще, вот смотрите. Как это отсюда будет добираться народ? Все едут к больнице, летом здесь тоже народу много. Это мне придется ехать на автовокзал, с автовокзала опять платить этот отрезок и туда только в Радужный. Это кто такое придумал? Не знаю. Плохо, отрицательно!»

По новым правилам междугородним автобусам запретят высаживать пассажиров на остановках "Областная больница" в загородном парке, "улица Муромская" на въезде во Владимир и около гипермаркета "Глобус". Жители связывают нововведения с серьезной долговой проблемой ГУП "Владимирский автовокзал". Теперь перевозчики будут обязаны пользоваться только автовокзалом и убрать из маршрута промежуточные остановки, в свою очередь тарифы на въезд в автовокзал вырастут. Жители Радужного написали петицию с требованием оставить остановки в черте города для автобуса 115 Владимир- Радужный и отменить решения о повышении тарифов. Петицию подписали практически тысяча человек.

Эльвира Захарова, жительница г. Радужный: «Цель петиции - это создание общественного резонанса и оповещение населения т.к. многие к сожалению небыли в курсе о происходящим».

Сергей Капусткин, житель г. Радужный: «Автобус № 115 для многих житель города радужный - это единственная возможность добраться до областного центра. И закрытие остановок ударит по всем слоям населения города».

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области о петиции не знают, также ситуацию с отменой остановок нам не смогли прокомментировать и в ГУП "Владимирский Автовокзал".

Как будут развиваться события, расскажем в наших выпусках «Вестей».

