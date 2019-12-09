Очередное автобусное ЧП" произошло сегодня, в начале 10-го утра на Суздальском проспекте областного
<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2019-passazhiry-vybezhali-iz-avtobusa-s-goryashhim-motorom.html" target="_blank">Пассажиры выбежали из автобуса с горящим мотором</a> - Очередное автобусное ЧП" произошло сегодня, в начале 10-го утра на Суздальском проспекте областного
[url=https://33live.ru/novosti/09-12-2019-passazhiry-vybezhali-iz-avtobusa-s-goryashhim-motorom.html]Пассажиры выбежали из автобуса с горящим мотором[/url] - Очередное автобусное ЧП" произошло сегодня, в начале 10-го утра на Суздальском проспекте областного