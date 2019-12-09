Саммит нормандской четверки в Париже, где впервые встречаются Владимир Путин и Владимир Зеленский, не обошелся без происшествия. Активистки устроили провокацию у резиденции президента Франции.
Саммит нормандской четверки в Париже, где впервые встречаются Владимир Путин и Владимир Зеленский, не обошелся без происшествия. Активистки устроили провокацию у резиденции президента Франции.
Елисейский дворец в день саммита в нормандском формате стал
самым безопасным место в мире. К резиденции президента Франции стянуты
усиленные наряды полиции и специальных подразделений.
Тем не менее без происшествий не обошлось. Феминистки
попытались устроить антивоенную акцию. Видео инцидента перед встречей сделали украинские журналисты.
Феминистки пытались приблизились к дворцу и начали
выкрикивать антивоенные лозунги. "Полиция быстро их упаковала", -
написал журналист Милан Лелич на своей странице в "Фейсбук".
На обнародованной в Сети записи видно, как стражи порядка
пытаются оттащить в сторону девушку с обнаженной грудью. Другая участница акции
лежит на асфальте, ее удерживает мужчина.
Ожидается, что саммит в нормандском формате закончится
примерно в 21 час по московскому времени. Помимо обсуждения Донбасса и других
актуальных вопросов в компании Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, проведут переговоры тет-а-тет.
Прорыва от встречи эксперты не ждут. "Как
максимум, общее заявление о приверженности делу мира и предварительные
договоренности о новом перемирии, обмене пленными и, возможно, о новых районах
показательного отвода войск", – прогнозирует итог переговоров политически аналитик Борис Рожин
(ColonelCassad) в своем блоге.