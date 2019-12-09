Согласно некоторым данным, 74-летний Евгений Петросян снова молодожен. Его пятой женой стала молодая помощница Татьяна Брухунова.
<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2019-petrosyan-zhenilsya-na-molodoj-lyubovnice.html" target="_blank">Петросян женился на молодой любовнице</a> - Согласно некоторым данным, 74-летний Евгений Петросян снова молодожен. Его пятой женой стала молодая помощница Татьяна Брухунова.
[url=https://33live.ru/novosti/09-12-2019-petrosyan-zhenilsya-na-molodoj-lyubovnice.html]Петросян женился на молодой любовнице[/url] - Согласно некоторым данным, 74-летний Евгений Петросян снова молодожен. Его пятой женой стала молодая помощница Татьяна Брухунова.