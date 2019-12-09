Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского завершились. Они длились почти полтора часа. По сообщениям Елисейского дворца, тет-а-тет лидеры беседовали ..

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского завершились. Они длились почти полтора часа. По сообщениям Елисейского дворца, тет-а-тет лидеры беседовали 5-10 минут.Журналистам удалось спросить российского лидера о его впечатлениях от переговоров с украинским коллегой. Путин заявил, что доволен. "Хорошо! По-деловому", – сказал президент, не скрывая улыбку.