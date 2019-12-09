Телеведущая и экс-участница шоу Дом-2 пережила потрясение. Внешний вид единственного сына заставил Алену Водонаеву прослезиться.

Телеведущая и экс-участница шоу "Дом-2" пережила потрясение.Внешний вид единственного сына заставил Алену Водонаеву прослезиться.По словам теледивы, она с трудом узнала восьмилетнего сынаБогдана. После пары дней в компании отца мальчик вернулся практически безволос."Ну и утро. Бо был у папы в выходные. Сегодня рано утромвернулся. Подстриженный. Практически под ноль. Я уже поревела по-тихой, эксмужу позвонила взяв с него клятву без меня больше ребенка не стричь (здесь идалее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказалаАлена Водонаева в "Сторис" личного "Инстаграм".После экс-участница шоу "Дом-2" призналась, что подобныеситуации не редкость. Из-за наследника Алена часто спорит с бывшим мужем.Между тем, как отметила звезда, конфликты обычно пустяковые и случаются всегдапо "какой-нибудь фигне"."С одной стороны хорошо, что других поводов нет и у наспонимание и баланс, с другой – у меня теперь почти лысый ребенок и меня этоочень злит", – поделилась Алена Водонаева.После экс-участница шоу "Дом-2" отметила, что если бы вкусы отца Богдана совпадали с ее видением прекрасного, то они бы не развелись. "Такчто в нашем случае все логично", – резюмировала телеведущая.16 Апр 2019 в 8:49 PDTНапомним, экс-участницателестройки была замужем за бизнесменом Алексеем Малакеевым. Отпредпринимателя звезда родила сына Богдана. Этот союз просуществовал нескольколет. Теледива развелась с мужем, однако сохранила с ним дружеские отношения.Большую часть времени Богдан живет с мамой. Между тем мальчикчасто наведывается в гости к отцу. Например, 2020-й год сынвстретит с папой. Ребенок пробудет у родителя весь январь.