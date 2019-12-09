Телеведущая и экс-участница шоу Дом-2 пережила потрясение.
Внешний вид единственного сына заставил Алену Водонаеву прослезиться.
Телеведущая и экс-участница шоу "Дом-2" пережила потрясение.
Внешний вид единственного сына заставил Алену Водонаеву прослезиться.
По словам теледивы, она с трудом узнала восьмилетнего сына
Богдана. После пары дней в компании отца мальчик вернулся практически без
волос.
"Ну и утро. Бо был у папы в выходные. Сегодня рано утром
вернулся. Подстриженный. Практически под ноль. Я уже поревела по-тихой, экс
мужу позвонила взяв с него клятву без меня больше ребенка не стричь (здесь и
далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказала
Алена Водонаева в "Сторис" личного "Инстаграм".
После экс-участница шоу "Дом-2" призналась, что подобные
ситуации не редкость. Из-за наследника Алена часто спорит с бывшим мужем.
Между тем, как отметила звезда, конфликты обычно пустяковые и случаются всегда
по "какой-нибудь фигне".
"С одной стороны хорошо, что других поводов нет и у нас
понимание и баланс, с другой – у меня теперь почти лысый ребенок и меня это
очень злит", – поделилась Алена Водонаева.
После экс-участница шоу "Дом-2" отметила, что если бы вкусы отца Богдана совпадали с ее видением прекрасного, то они бы не развелись. "Так
что в нашем случае все логично", – резюмировала телеведущая.
16 Апр 2019 в 8:49 PDT
Напомним, экс-участница
телестройки была замужем за бизнесменом Алексеем Малакеевым. От
предпринимателя звезда родила сына Богдана. Этот союз просуществовал несколько
лет. Теледива развелась с мужем, однако сохранила с ним дружеские отношения.
Большую часть времени Богдан живет с мамой. Между тем мальчик
часто наведывается в гости к отцу. Например, 2020-й год сын
встретит с папой. Ребенок пробудет у родителя весь январь.