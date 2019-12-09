От машин остались лишь груды металла

Утром 7 декабря в Ковровском районе на 22-м километре трассы Сенинские Дворики – Ковров – Шуя произошла смертельная авария, унёсшая жизни троих людей, сообщает УМВД России по Владимирской области.По предварительной информации, 59-летний водитель «Lexus» выехал на «встречку», где врезался в «Nissan» и «ВАЗ». Отечественная машина от удара влетела в двигавшийся в попутном направлении «УАЗ», за рулём которого был 49-летний водитель. Пользователи в соцсетях сообщают, что от столкнувшихся машин остались лишь груды металла.В результате аварии, водители «Lexus», «Nissan» и «ВАЗ» скончались на месте до приезда «скорой» помощи. Полиция установит все обстоятельства ДТП.