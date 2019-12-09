Еще даже до начала переговоров лидеров нормандской четверки в Париже 9 декабря эксперты не сомневались, что, в первую очередь, на уступки придется пойти Владимиру Зеленскому. О том, какие претензии скопились к президенту Украины у Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, рассказал либеральный политолог Станислав Белковский.
Еще даже до начала переговоров лидеров нормандской четверки в Париже 9 декабря эксперты не сомневались, что, в первую очередь, на уступки придется пойти Владимиру Зеленскому. О том, какие претензии скопились к президенту Украины у Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, рассказал либеральный политолог Станислав Белковский.
Судя по своей риторике, российский политолог Станислав Белковский в своей позиции сочувствует украинским властям. Например, территории Донецкой и Луганской народных республик он называет на украинский манер ОРДЛО, что расшифровывается как Особые районы Донецкой и Луганской народных областей.
Не скрывает он и своего сожаления от того факта, что мировое сообщество может принудить Киев начать выполнять свои обязательства, а также перестать нарушать права собственных граждан в плане изучения родных языков. Однако пойти на этот шаг, признает Станислав Белковский, Киеву скорее всего придется.
Он напомнил, что Совет экспертов по конституционному праву Венецианской комиссии Совета Европы раскритиковал украинский закон о языке. "Киеву надо пойти навстречу Венецианской комиссии. Пусть не полностью, но придется это сделать", – цитирует "Политнавигатор" российского политолога.
"От этого будет зависеть и отношение спонсоров урегулирования в ОРДЛО, то есть Франции и Германии", – добавил он. "Здесь, к сожалению, на уступки придется пойти. Пусть не на все, но здесь нужна политическая воля президента Зеленского, и готовность к компромиссу по этому вопросу", – посетовал специалист.
Также Станислав Белковский озвучил претензии, которые успели скопиться у Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель к Владимиру Зеленскому. "Утрата Украиной доверия Европы связана с привычкой украинских лидеров поступать по принципу "что хочу, то и ворочу", а выставленные политикой и историей счета переносить на западных лидеров. Там немножечко подустали", – объяснил политолог.
Напомним, 9 декабря в Париже состоятся переговоры лидеров стран нормандской четверки. В рамках мероприятия состоится первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Эксперты ожидают, что мировые лидеры в ходе саммита попытаются убедить украинского лидера выполнить те обязательства, которые его страна взяла на себя в рамках минских соглашений.