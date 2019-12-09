Важным шагом для развития и повышения уровня комфорта общественного транспорта в Москве стало введение в эксплуатацию новых маршрутов Московских центральных диаметров. Как отмечают эксперты, справиться с повышенным пассажиропотоком на МЦД можно только благодаря использованию современных скоростных электропоездов Ласточка.

Важным шагом для развития и повышения уровня комфорта общественного транспорта в Москве стало введение в эксплуатацию новых маршрутов Московских центральных диаметров. Как отмечают эксперты, справиться с повышенным пассажиропотоком на МЦД можно только благодаря использованию современных скоростных электропоездов "Ласточка".Москва по праву занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге городов с комфортным общественным транспортом. При этом городские власти работают над совершенствованием в этой сфере. Московский метрополитен прирастает новыми станциями илиниями, постоянно улучшается Московское центральное кольцо (МЦК), в эксплуатацию были введены два маршрута МЦД.Их запуск сопровождался не только повышенныминтересом, но и настоящей бурей в информационном пространстве. После того, какшумиха стихла, настало время трезво оценить произошедшее и обозначить возможностидля дальнейшего усовершенствования МЦД. В частности, речь идет об использованиина линиях поездов разных модификаций.Пассажиры привыкли к тому, что могут перемещаться по городуна комфортных поездах. В частности, хорошо зарекомендовали себя курсирующие поМЦК "Ласточки". Их же, в дополнение к пущенным на линии "Иволгам" и старымпригородным электричкам, запустили и на МЦД.Наличие на МЦД поездов разных производителей не должносмущать пассажиров. Наоборот, создание конкурентной среды подстегнет участниковпроцесса предлагать своим клиентам самые лучшие и последние разработки.Потребители же на личном опыте смогут понять, какие поезда для них наиболеекомфортны, надежны и, как следствие, предпочтительны.Подобный подход направлен на соблюдение интересов самихпассажиров. "Как показывает практика, востребованность проекта гораздо больше,чем количество поездов, работающих на линии", – в разговоре с корреспондентом "Дни.ру"заметил эксперт движения "СИЛЬНАЯ РОССИЯ" по вопросам пассажиров,председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.В противном случае пропускная способность маршрутовоказалась бы крайне низкой. "Если мы сейчас будем запускать только "Иволги", тобудет слишком длительное время ожидания данных поездов. Поэтому на линиинеобходимо больше подвижного состава. Это, в настоящий момент, можно сделать толькоза счет "Ласточек", – подчеркнул он. Таким образом, в текущих условиях наличие возможности вывести эти поезда на маршруты можно назвать спасением для МЦД.Илья Зотов добавил, что поезда "Ласточка" не только ничем не уступают "Иволгам", но и заметно лучше, чем те пригородные электрички, которые курсируют сейчас по Москве и Московской области наряду с ними. Получается, что для большего комфорта пассажиров "Ласточки"стоит выпускать не только на МЦК, но и на МЦД."На линиях МЦД в ближайшее время предстоит заменить абсолютно все старые типы курсирующих пока электричек", – рассказывал Илья Зотов изданию "Комсомольская правда". "Технически возможно использование "Ласточек" в работе Московских центральных диаметров. В зимнее время, например, это нормальная опция", – подчеркнул он.Напомним, что любой электропоезд, попадающий в зону Московских центральных диаметров, становится поездом МЦД, кроме экспрессов, в которых работает контроль. Также, на МЦД-1 на маршруте «Одинцово – Окружная» курсируют в режиме МЦД поезда «Аэроэкспресс».— Московские центральные диаметры (@moscow_mcd)Эксперт движения "СИЛЬНАЯ РОССИЯ" по вопросамтранспорта, директор Транспортной Ассоциации Московской агломерации ("ТАМА")Норайр Блудян также отмечает, что принципиальной невозможности курсирования помаршрутам поездов модели "Ласточка" одновременно с "Иволгой" нет. "Это всевопрос планирования перевозок", – рассказал он.Подтверждают это и объективные факты. Так, уже с 25 ноябрядля увеличения пропускной способности маршрута "Подольск – Нахабино" Московскихцентральных диаметров были запущены скоростные десятивагонные "Ласточки",передает издание "РЖД-Партнер".— Московские центральные диаметры (@moscow_mcd)Как отметил научный сотрудник Института транспорта итранспортной политики НИУ ВШЭ Егор Мулеев, никаких проблем с курсированием "Ласточек"по МЦД не возникнет, поскольку эти поезда изначально и разрабатывались дляпригородного сообщения. При этом они отлично зарекомендовали себя и на МЦК.Оператор движения на Московском центральном кольце – РЖД –занимается постоянным улучшением комфорта своих клиентов. В частности, интервалдвижения "Ласточек" в часы пик был сокращен до четырех минут. Этот опыт можетсильно помочь при организации движения по маршрутам МЦД.Еще одно преимущество "Ласточек" заключается в применениипри производстве этих скоростных электропоездов самых современных технологий. Ужек 2021 году планируется запуск состава без машиниста –он будет оборудован машиннымзрением и системой автоведения."Опытный образец этой "Ласточки" был показан руководству РЖДна "ЭКСПО 1520" в Щербинке в конце августа", – напомнил начальник управлениявнутренних коммуникаций Научно-исследовательского и проектно-конструкторскогоинститута информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС)Юрий Турецкий. "Это действительно технологический шаг в будущее", – цитирует издание "Ритм машиностроения" председателя правительства России Максима Акимова, который совершил тестовую поездку на беспилотной "Ласточке".Сам завод "Уральских локомотивов", на котором производятновейшие скоростные "Ласточки", располагается в городе Верхняя ПышмаСвердловской области. Уровень отечественных комплектующих и работ при изготовлении этих электропоездов на сегодняшний день превышает 80%. Нацеленность на отечественного производителя сохранилась и при производстве экспериментальной "Ласточки", способной двигаться по маршруту без машиниста."Хочу сказать спасибо всем разработчикам: мы здесь применяем только российские системы. Более того, могу сказать, что мы опережаем наших зарубежных коллег на год", – подчеркнул генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.