Основная задача конкурса – воспитание у учащихся правового сознания и правовой культуры, законопослушного поведения, формирования у них активной жизненной позиции...

В Культурном центре столичной полиции состоялись финальный этап и подведение итогов конкурса «Я пишу закон». Работы представили более 30 воспитанников детских домов и школ-интернатов, учащиеся общеобразовательных организаций города Москвы.Для участия в конкурсе ребятам было предложено создать свой законопроект, который бы включал в себя необходимые цели, нормы и определенную ответственность.Приготовление к конкурсу началось еще в сентябре текущего года. Участники и их наставники в лице педагогов и юрисконсультов правовых подразделений московской полиции проделали огромную работу в подготовке законопроектов, затрагивающих важнейшие аспекты жизни нашей страны.Несмотря на юный возраст, участники представили комиссии вполне взрослые работы, касающиеся изменений законодательной базы. Самые интересные и актуальные из них будут рассмотрены Московской городской Думой, а это значит, что каждый из участников может внести непосредственный вклад в построение правового государства. В своих работах конкурсанты затронули широкий спектр вопросов, например, таких как изменения правил дорожного движения, обращения лекарственных средств и социально-бытовых вопросов.Во время работы конкурсной комиссии по подсчету голосов для участников провели концерт, а затем жюри огласило имена победителей и призеров:1-е место – Антон Коровин, Руслан Мамаджанов и Елизавета Волкова с работой: «Федеральный закон „О внесении изменений в Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ „Об обращении лекарственных средств», в Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ „О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях“»;2-е место – Дарья Пальчикова, Александра Ященко и Екатерина Недилько с работой «Положение об упрощении порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидом (или законным представителем) технические средства реабилитации, в соответствии с его индивидуальной программой ИПРА»;3-е место было разделено между двумя представленными работами: Евгения Цишба с работой «Закон „О домашнем насилии“» и команды в составе Владислава Гацоева, Артема Трушина, Екатерины Шабаевой, Дмитрия Климова, Елизаветы Крупиной, Милены Родины и Петра Санкина с работой «О внесении изменений в Правила дорожного движения и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».Всем финалистам и участникам были вручены памятные подарки.Стоит отметить, что по результатам конкурса прошлого года юристы Московской городской Думы отметили два проекта: проект федерального закона, вносящего изменения в действующее законодательство в части отмены налога на имущество несовершеннолетних собственников жилых помещений, приобретенных с использованием материнского капитала, и проект, предусматривающий необходимость более детального регулирования денежных отношений с участием несовершеннолетних.Основная задача проводимого конкурса – воспитание у учащихся правового сознания и правовой культуры, законопослушного поведения, формирования у них активной жизненной позиции.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве