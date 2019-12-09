Злоумышленник при получении товара не вносил его в базу данных, после чего похищал...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по Нагорному району задержали подозреваемого в краже имущества организации.В территориальный отдел полиции поступило заявление от представителя одного из интернет-магазинов о пропаже товара, принадлежащего организации. Ущерб составил более 400 тысяч рублей.В ходе проверочных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель столицы.Было установлено, что злоумышленник, являясь сотрудником магазина, при получении товара не вносил его в базу данных, после чего похищал. Часть похищенного изъята.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22