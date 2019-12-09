После смерти пенсионерки злоумышленники изготовили фиктивный договор купли-продажи квартиры и предоставили его в регистрационные органы...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержали подозреваемых в мошенничестве.В ОМВД России по району Бирюлево Восточное с заявлением о мошенничестве обратилась 60-летняя приезжая. По словам потерпевшей, неизвестные мошенническим путем завладели квартирой ее умершей родственницы на Михневской улице. Ущерб составил свыше 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались 36-летняя приезжая и 44-летний житель столицы.Как установили стражи порядка, после смерти пенсионерки злоумышленники изготовили фиктивный договор купли-продажи квартиры и предоставили его в регистрационные органы. Получив право собственности на жилье, подозреваемые продали квартиру третьему лицу. Заявительница при оформлении жилья умершей родственницы узнала о противоправной сделке и обратилась в полицию.Следственной частью СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния. Пресс-служба УВД по ЮАО (495) 734-61-22