Злоумышленник рассказал, что на одном из интернет-сайтов он получил предложение о подработке. Для получения денег необходимо было поджечь автомобиль «Шкода»...

Сотрудники отделения уголовного розыска Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы задержали подозреваемого в поджоге автомобиля «Шкода».В отдел полиции обратился 26-летний мужчина. Он сообщил, что на неохраняемой стоянке около одного из домов в проезде Донелайтиса горят два автомобиля.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные территориального отдела полиции во Владимирской области задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в совершении противоправного деяния. Злоумышленник рассказал, что на одном из интернет-сайтов он получил предложение о подработке. Для получения денег необходимо было поджечь автомобиль «Шкода». Мужчина приобрел горючие вещества и ночью поджег указанный автомобиль, однако огонь перекинулся на второй автомобиль – «Киа».Следствием Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятие, направленные на установление и задержание соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56