В Новосибирске сотрудник ДПС залил в служебный автомобиль виски Jack Daniels в качестве омывающей жидкости. При этом он говорил, что хотел себе на Новый год оставить, но работа важнее, незамерзайки нет. В МВД начали проверку после публикации видео.

В Новосибирске сотрудник ДПС залил в служебный автомобиль виски Jack Daniels в качестве омывающей жидкости.Видео появилось в Интернете. На кадрах видно, что полицейский достает из багажника бутылку и со словами "хотел себе на Новый год оставить, но работа важнее, незамерзайки нет" заливает виски в бак для стеклоомывающей жидкости. Также со смехом он добавляет, что "работает в ДПС и может себе позволить".Потом мужчина вместе с напарником садится в автомобиль, включает дворники и смеется: "Ой, шикарный запашок пошел!".Как сообщают "Вести Новосибирск", в МВД начали проверку после публикации видео. Пользователи социальных сетей оставили множество комментариев:- Машинка тоже хочет бухнуть.- На Новый год, значит, будет пить незамерзайку.- Ничего страшного не вижу. Я, например, спокойно так же поступал не раз. Что мне это пойло? Свет в окошке? Несомненно, есть те, для кого это — "святотатство", а на самом деле просто спиртосодержащая жидкость.- Предлагаю проверить его на наркотики.