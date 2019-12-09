Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял крайне суровое решение – спортивные чиновники фактически отстранили Россию от Олимпиады и от других престижных международных соревнований. Однако некоторые оппоненты считают, что эта мера слишком мягка.

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял крайне суровое решение – спортивные чиновники фактически отстранили Россию от Олимпиады и от других престижных международных соревнований. Однако некоторые оппоненты считают, что эта мера слишком мягка.Вице-президент WADA Линда Хеллеланд призналась, что была расстроена решением на четыре года запретить российским спортсменам выступать под своим флагом и в сопровождении российского гимна. Отстранение России от Олимпиады, по ее словам, полумера."Я настаивала на полной дисквалификации", – призналась спортивная чиновница.Материал дополняется.