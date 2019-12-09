Российские военные провели первую гуманитарную акцию для жителей сирийской Ракки - города, буквально уничтоженного ракетными ударами так называемой западной коалиции. Раздали более двух тонн продуктов. Сейчас в Ракке около ста тысяч жителей, а до войны было в десять раз больше.

Российские военные провели первую гуманитарную акцию для жителей сирийской Ракки — города, буквально уничтоженного ракетными ударами так называемой западной коалиции. Раздали более двух тонн продуктов. Сейчас в Ракке около ста тысяч жителей, а до войны было в десять раз больше."Ракка приветствует вас!" — баннер на арабском на въезде в город. Уникальные кадры — российская колонна впервые проезжает в некогда главный город боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ). Российскую колонну в Ракке встречают сотни человек.До войны в Ракке и пригородах проживали порядка миллиона человек, сегодня — около ста тысяч. Разрушения огромные: бомб и ракет коалиция не жалела, местным жителям приходится буквально выживать. Родственники многих из них живут на подконтрольных сирийскому правительству территориях. Добраться туда сложно — мосты через Евфрат уничтожены ударами коалиции. Ракку и пригороды сегодня контролируют курдские отряды самообороны. Блокпостов сирийской армии здесь нет. Люди, которые пытаются вернуться в Ракку, подрываются на оставленных боевиками минах.Следы боев видны повсюду: разбитые танки теперь груда металлолома. В руинах лежат целые районы. Боевики ИГ (запрещено в РФ) ушли отсюда два года назад, но в окрестностях до сих пор действуют спящие ячейки террористов."Мы просим Россию освободить нас от террористов. Их нужно выгнать отсюда, чтобы они больше шагу не могли ступить по нашим дорогам и выйти на Евфрат. Ждем, когда сюда придут правительственные войска, тогда здесь наконец-то будет безопасно", — говорит житель Ракки Ибрагим абдель Муххамед.Шокирующие цифры: согласно докладу ООН, в результате массированных ударов международной коалиции во главе с Соединенными Штатами в ходе штурма Ракки уничтожены около тысячи боевиков, а жертв среди мирного населения в разы больше — под руинами тринадцать тысяч человеческих жизней, почти половина — дети.Ракка стала фактически открытым полигоном для военных действий. Большая часть городских кварталов уничтожена. Центральные улицы разминировали, но углубляться в переулки опасно.На ужин у оставшихся местных жителей сегодня впервые за долгие годы не только лепешки с овощами. Гуманитарная помощь из России — рис, мука и сахар. Пакеты разбирают за считаные минуты."Инфраструктура города была полностью уничтожена в ходе проводившийся возглавляемой США международной коалиции операции по ее освобождению. Жертвами неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов стали тысячи мирных жителей. В городе до сих пор не завершены работы по расчистке завалов, разминированию местности, наблюдается нехватка чистой воды, медикаментов и продовольствия", — сообщил офицер ЦПВС РФ Владимир Варнавский.За годы войны многие семьи потеряли кормильцев, людям приходится жить за чертой бедности. Сегодня раздали более двух тонн продуктовых наборов. Специалисты Центра по примирению враждующих сторон вернутся сюда в ближайшее время.