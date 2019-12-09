Британские ученые из Университета Сассекса провели опыт на собаках. В ходе исследования они доказали, что питомцы понимают язык человека.

Британские ученые из Университета Сассекса провели опыт на собаках. В ходе исследования они доказали, что питомцы понимают язык человека.Автором исследования стала Холли Рут-Гаттеридж. В ее эксперементе приняли участие 70 представителей разных пород. Подопытным включали запись шести односложных слов. Примечательно, что их произносили разные люди.Для чистоты исследования все записи были одной частоты. Кроме того, они не содержали часто выступающих в качестве команд для дрессировки слов.Оказалось, животное реагирует на незнакомые слова. Оно сразу поворачивает голову или шевелит ушами. На то, что собака слышала ранее, она никак не рефлексировала, сообщает .10 Май 2016 в 12:21 PDT"Бордер-колли Макс быстро поворачивается и внимательно слушает, когда женщина впервые произносит слово had. Когда другие женщины с другим акцентом повторяют это слово, то такого интереса собака уже не проявляет, понимая, судя по всему, что это – одно и то же слово", – поделились ученые.Тем не менее, с точностью сказать, что питомцы понимают слова человека, нельзя. Возможно, они просто реагируют на них как на знакомое сочетание звуков и не осознают смысла.