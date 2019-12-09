Российская валюта сумела вернуть себе устойчивость и стабилизировалась к курсу доллара, несмотря на нервозность в первые дни. Однако аналитики считают, что сильные данные по занятости ..

Российская валюта сумела вернуть себе устойчивость и стабилизировалась к курсу доллара, несмотря на нервозность в первые дни. Однако аналитики считают, что сильные данные по занятости в США могут вернуть поменять ситуацию в обратную сторону.составил 63,72 рубля за доллар и 70,76 рублей за евро. Напомним, ранее сообщалось о том, что рубль подорожал относительно доллара до максимума за десять дней. Спрос на рисковые активы вырос благодаря комментариям о возможной торговой сделке США и Китая.