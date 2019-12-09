Власти Мексики отзывают из Аргентины своего посла из-за необычной провинности. 76-летний дипломат пытался украсть книгу в одном из магазинов Буэнос-Айреса!

Власти Мексики отзывают из Аргентины своего посла из-за необычной провинности. 76-летний дипломат пытался украсть книгу в одном из магазинов Буэнос-Айреса!Как видно на записи с камер наблюдения, Оскар Валеро решил похитить биографию Казановы, завернув её в газету. Охрана это заметила, и дипломата доставили в полицию, сообщает телеканал "Россия 24".Глава мексиканского МИДа заявил, что вопросом занимается комитет по этике. И если обвинения подтвердятся, то посла снимут с должности.