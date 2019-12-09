После выступления на Песне года в Москве в Сети появились снимки приехавшей в Россию артистки. Россияне заметили, что София Ротару прекрасно выглядит и как будто резко помолодела.

После выступления на "Песне года" вМоскве в Сети появились снимки приехавшей в Россию артистки. Россияне заметили,что София Ротару прекрасно выглядит и как будто резко помолодела.Послевыступления в гримерке с певицей пообщался Филипп Киркоров и одарилее комплиментами. Он опубликовал в соцсети ролик,на котором провожает Софию Ротару до машины. "Она уникальная, оналюбимая, она народная артистка СССР. Вы королева", – прокомментировалвстречу с исполнительницей король российской эстрады.Материал дополняется