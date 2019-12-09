После выступления на Песне года в
Москве в Сети появились снимки приехавшей в Россию артистки. Россияне заметили,
что София Ротару прекрасно выглядит и как будто резко помолодела.
После выступления на "Песне года" в
Москве в Сети появились снимки приехавшей в Россию артистки. Россияне заметили,
что София Ротару прекрасно выглядит и как будто резко помолодела.
После
выступления в гримерке с певицей пообщался Филипп Киркоров и одарил
ее комплиментами. Он опубликовал в соцсети ролик,
на котором провожает Софию Ротару до машины. "Она уникальная, она
любимая, она народная артистка СССР. Вы королева", – прокомментировал
встречу с исполнительницей король российской эстрады.
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