Украинский лидер Владимир Зеленский будет добиваться мира и безопасности в своей стране, написал твит министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Украинский лидер Владимир Зеленский будет добиваться мира и безопасности в своей стране, написал твит министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.Это единственная цель для него и переговорной команды на встрече с лидерами "нормандской четверки", посвященной урегулированию украинского кризиса.В своем сообщении Пристайко не обошел антироссийскую тематику. Он написал, что во время переговоров Зеленский и его команда будут помнить об интересах всех украинцев, разделенных по линии соприкосновения российской агрессией и пропагандой.Саммит "нормандской четверки" (включает Россию, Германию, Францию и Украину) пройдет 9 декабря в Париже.8 декабря на главной площади Киева собирался митинг: люди пришли на Майдан Независимости, чтобы предостеречь своего лидера от "сдачи" национальных интересов и компромиссов во всем, что касается унитарности государства, судебных споров с Россией и европейского курса.