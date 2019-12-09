Встречаются как-то два новых русских. Ну выпили, разговорились...Ну и зашёл разговор у них о жёнах. Один другому говорит:
-Слышь, Вован, я свою просто в расход пустил.
-Как??? -удивляется второй.
-Да купил ей Тойоту. Она гнала под 120, в поворот не вписалась... Машина всмятку, жена тоже.
-Надо и мне попробывать.-Говорит второй.
Через неделю встречаются.
-Ну чё, Вован?
-А...Фигня дело! Купил ей Тойоту, она за 120 погнала, в поворот не вписалась, машина всмятку, а ей ничего...
Чешет Вован репу:
-А ты Феррари попробуй!
-Попробую...
Через неделю:
-Ну чё???
-Опять таже фигня, Колян... Машина всмятку-ей ничего!
-Ну тода попробуй Ягуар, что ли...
-Лады, уломал!
Через пору дней:
-Ну как?
Вован улыбаясь:
-Всё путём! Надо было сразу с Ягуара начинать! Он ёё прямо на
еще анекдот!