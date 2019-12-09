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заслон снюсам. Проблему обсудят сегодня на специальной встрече в Законодательном
<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2019-problemu-upotrebleniya-snyusov-sredi-shkolnikov-obsudyat-vo-vladimire.html" target="_blank">Проблему употребления снюсов среди школьников обсудят во Владимире</a> - Поставить
заслон снюсам. Проблему обсудят сегодня на специальной встрече в Законодательном
[url=https://33live.ru/novosti/09-12-2019-problemu-upotrebleniya-snyusov-sredi-shkolnikov-obsudyat-vo-vladimire.html]Проблему употребления снюсов среди школьников обсудят во Владимире[/url] - Поставить
заслон снюсам. Проблему обсудят сегодня на специальной встрече в Законодательном