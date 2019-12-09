Возобновились работы по прокладке на Балтике труб Северного потока-2. Сейчас это планомерно происходит в датских водах.

Автор: Дмитрий КиселёвВозобновились работы по прокладке на Балтике труб "Северного потока-2". Сейчас это планомерно происходит в датских водах."В прошлом году в Германию поставлен рекордный объем российского газового топлива — 55,5 миллиарда кубических метров. Сейчас близки к завершению работы по прокладке трубопровода "Северный поток-2", ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту", — заявил Владимир Путин.А в США смотрят на это с нескрываемой завистью. И в Конгрессе обсуждается идея, как бы успеть воткнуть еще до Нового года, хоть в военный бюджет, статьи по санкциям в адрес компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2". Паника.Кстати, "Северный поток-2" был лишь одной из тем, что отравляла атмосферу на юбилейном саммите НАТО по случаю 70-летия блока в Лондоне. К юбилею подошли с диагнозом от президента Франции о "смерти мозга" НАТО. Так что было что обсудить и вокруг чего пободаться. Во всяком случае Трамп спросил у Макрона, не хочет ли тот немного хорошеньких боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ), а то он может ему их доставить. Это про то, что Макрон не торопится забирать из Сирии арестованных террористов с французскими паспортами.В общем, на саммите — ничего исторического. Самым обсуждаемым было, пожалуй, крепчайшее до грани приличия рукопожатие Макрона и Трампа, когда президент Франции с такой силой сжал ладонь Трампа, что чуть не раздробил ее. Видимо, Макрон еще помнит, как Трамп демонстративно стряхивал у него с плеча перхоть в Вашингтоне, и сейчас готов посоревноваться с коллегой и в армрестлинге, дав понять, что американская фамильярность с ним неуместна. Трамп, видимо что-то понял. Во всяком случае, покинул саммит НАТО в Лондоне раньше запланированного, даже отменив запланированную пресс-конференцию.Автор: Денис ДавыдовА ведь мы — российские журналисты — были единственными гражданами России, которые смогли попасть на слушания, касавшиеся нашей страны напрямую. Дипломаты, сенаторы обсуждали будущую политику Вашингтона в отношении МосквыПоскорее в лифт, чтобы никаких неудобных вопросов. А хотелось спросить еще и про "Северный Поток-2". Ненавистный в штатах российский газопровод на тех слушаниях вспоминали часто и с нескрываемым раздражением."Мы используем дипломатические инструменты, чтобы добиться нашей цели и остановить этот проект. Пока нам удалось его только замедлить, но не остановить", — заявил Дэвид Хейл, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам."У нас около 60 дней до окончания строительства газопровода! Сейчас или никогда! Путин получит миллиарды долларов, а Европа станет еще более зависимой от России, и позиции США в мире ослабеют", — сказал сенатор Тед Круз.Компаниям, связанным с "Северным потоком-2", американцы хотят блокировать транзакции, сотрудникам — запретить въезд в США. Возможные санкции включены в проект военного бюджета Америки на 2020 год. А еще в следующем году у Вашингтона вырастут взносы в Северо-Атлантический альянс. Суммарно оборонные расходы стран-участниц увеличатся на 130 миллиардов долларов.Заунывная волынка задавала тон юбилейному саммиту НАТО. Союзников раздирают противоречия, — это видно по их лицам на общем фото и слышно по разговорам в кулуарах. Президент Франции, премьеры Великобритании и Канады за глаза смеются над Трампом.Борис Джонсон накануне выборов не захотел светиться рядом с Трампом. Прячась за дверью, не встречал и не провожал заокеанского гостя. Очевидно, обидевшись на партнеров, президент США отменил пресс-конференцию и досрочно улетел домой. Эта поездка в Лондон у него с самого начала не заладилась. По пути к трапу забыл, что летит с женой. Но опомнился и дождался первую леди.А недавно вышла книга американской журналистки, которая общается с друзьями Трампов, сотрудниками Белого дома. Автор утверждает, что президент и его жена спят не просто в разных спальнях, а на разных этажах. Хозяин — в хозяйской, его окно спрятано за деревьями. А первая леди — этажом выше. В комнате, где при предыдущей администрации жила теща Обамы. У первой леди там спальня и гламурная комната, в которой она делает макияж, прическу и занимается спортом.Если верить книге, младшим сыном Трамп не занимается, в свободнее время гольф ему ближе. С Бэрроном все время Мелания. Именно мать его защищала, когда свидетели на слушаниях по импичменту опустились до того, что использовали имя 13-летнего сына президента."В прошлом короли по определению не могли делать что-то неправильно, потому что слово короля — закон. В Конституции США сказано: нельзя носить титулов. Президент может назвать своего сына Бэрроном, но он не может сделать его бароном", — отметила Памела Карлан, профессор права Стэнфордского университета.Для убедительности к пунктам обвинения демократы пытаются добавить не только пресловутый разговор Трампа с Зеленским, но и вменяют президенту США воспрепятствование правосудию – он якобы угрожала свидетелям в своих твитах. Впрочем, заметно, что одного из квартета юристов приглашали не демократы."Это одна из самых неубедительных попыток за всю историю импичментов. Если вы посмотрите на материалы против Никсона или Клинтона, то поймете, что сегодняшние тоньше, чем вафли. Вам нужны доказательства. Они могут быть где угодно, но их точно нет в этих материалах", — заявил Джонатан Терли, профессор Университета Джорджа Вашингтона."Знаете, что всем этим движет? Часы и календарь. Вы хотите объявить импичмент до конца этого года. Знаете, почему? Вы боитесь выборов, потому что снова проиграете. Часы и календарь — вот что движет импичментом, а не факты", — уверен Даг Коллинз, член Юридического комитета Палаты представителей.За фактами, но уже невиновности Трампа, рванул в Европу его адвокат Джулиани. Встречался с бывшими генпрокурорами Украины, депутатами Рады и за пару дней в Киеве узнал много интересного. Якобы при Порошенко раздали нужным людям больше 5 миллиардов долларов американской помощи. Ни Обама, ни Байден не стали расследовать, куда ушли деньги, хотя были обязаны. Еще и посол США Йованович настояла, чтобы украинские правоохранители никаких проверок не проводили. Бумаги Джулиани привез в США."Он говорит, что у него есть много хороших сведений. Я пока не говорил с ним по этому поводу. Он не сказал мне, что конкретно удалось выяснить, но, думаю, он хочет сообщить об этом Конгрессу, генеральному прокурору и Министерству юстиции", — заявил Трамп.Трамп даже просит ускорить процедуру импичмента, чтобы дело из Палаты представителей побыстрее перешло в подконтрольный республиканцам Сенат. А они точно вызовут на допрос и таинственного жалобщика, с которого начался процесс, и Байденов. У старшего уже сдают нервы. Оскорбляет на встрече избирателя.Бывший вице-президент бравурно заявил, чтобы в Конгрессе его не ждали, даже если и вызовут давать показания. А кому там придется быть, так это сенаторам-демократам, среди которых несколько конкурентов Трампа по президентской гонке. Они будут вынуждены сидеть на слушаниях по импичменту, в то время как президент сможет спокойно ездить по стране и за себя агитировать.