5 декабря в России в третий раз отметили День волонтера. Праздник для нас сравнительно новый, но уже объединил миллионы неравнодушных россиян. В Сочи на Международном форуме добровольцев к лидерам волонтерского движения приехал президент Путин.

5 декабря в России в третий раз отметили День волонтера. Праздник для нас сравнительно новый, но уже объединил миллионы неравнодушных россиян. В Сочи на Международном форуме добровольцев к лидерам волонтерского движения приехал президент Путин."Страна сломанных игрушек" — название этого спектакля – конечно, символ того, что они сломаны, но не сломлены. Того, что физические недостатки лишь внешнее, а есть душа, которая хочет выразить себя и хочет, чтобы ее поняли."Мы — инклюзивный коллектив. Приезжаем в специальные школы, где учатся дети с инвалидностью. И мы — пример того, что ты можешь жить яркой, активной жизнью, заниматься тем, что тебе нравится", — отметила Инесса Клюкина, организатор и руководитель творческой инклюзивной студии "Э-моция".Инесса Клюкина с ее идеей инклюзивного театра привезла свою концепцию в Сочи на грандиозный форум и конкурс "Добровольцы России". И победила.Семь тысяч телефонов направлены на сцену, хоккейная арена "Шайба" с трудом всех вместила. Добровольческое движение, у которого в нашей стране крепкие корни — еще от тимуровцев — стало по-настоящему массовым."Мы переживаем период бурного технологического развития, новой технологической революции. Кажется, что машина может теперь полностью заменить человека во всем. Сейчас распространено понятие "искусственный интеллект". Да, он может быть даже эффективнее человека в чем-то, но он искусственный, в нем нет того, что присуще человеку, нет сердца, души, сострадания, а у вас всех, у нас это есть", — подчеркнул президент Владимир Путин.Добровольческое движение России переживало второе рождение в олимпийском Сочи, когда 25 тысяч волонтеров приехали из разных уголков страны сюда, чтобы помогать организации Олимпийских игр. И вот теперь это все выросло до колоссальных размеров. В различных волонтерских акциях за год приняли участие 15 миллионов человек. И возраст тут не имеет значения. Они называют себя "серебряными" волонтерами — из-за седых волос. Самому молодому – 55 лет.Волгоград. Уникальный проект "Бабушка на час". Пенсионеры на общественных началах занимаются с сиротами в детских домах, присматривают за детьми-инвалидами, когда их родители уходят на работу."Эти детки "бабушками" нас называю, делятся самым сокровенным. Не знаю даже, как передать это словами, это восторг", — признается Светлана Павлова, координатор проекта "Бабушка на час".В Сочи идеолог и создатель этого проекта Вера Лазарева увлеченно рассказывает о нем президенту.Есть просьба к президенту и у челябинское проекта — закрепить в законе понятие "уличная медицина". Волонтеры спасают жизни бездомным. Обеспечивают теплыми вещами и лекарствами."Вам нужен статус "легализация"? Хорошо, я подумаю. Хотя правильнее, конечно, этих людей с улицы вообще забирать, социализировать, чтобы они назад вернулись в общество. Но если такое есть, а оно есть, с этим надо работать, в том числе таким образом, как вы", — сказал Путин.Создатель движения Евгений Косовских, или доктор Женя, так его называют в Челябинске, вдохновился когда-то примером доктора Лизы и, набив фельдшерский портфель перевязочными материалами, отправился оказывать первую помощь людям с обморожениями. Теперь это крупный городской волонтерский проект.Самый, пожалуй, известный проект, у которого на счету сотни спасенных жизней, — отряд "Лиза Алерт". Поиски пропавших людей в леса, иногда — неделями. А бывает, что человек уже в больнице, но он, к примеру, без сознания или у него амнезия, а поиски еще продолжаются.Видеостена — наглядное воплощение новой волонтерского инициативы ОНФ. Социальный проект появился в Краснодарском крае после последней "Прямой линии". Идея в том, чтобы просьбы, оставшиеся за рамками "Прямой линии", были выполнены.Проект ОНФ решили назвать "Прямая линия. Продолжение". Вскоре в пяти пилотных регионах будет работать мобильное приложение, куда теперь не только в дни общения с Путиным, а круглогодично можно будет сообщать о своих предложениях и проблемах.