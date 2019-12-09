Россия повышает ставки перед переговорами на саммите нормандского формата. По данным источников, Владимир Путин выдвинул неожиданное условие своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Россия повышает ставки перед переговорами на саммите нормандского формата. По данным источников, Владимир Путин выдвинул неожиданное условие своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.Россия выставила дополнительный кейс на обсуждение проблемы Донбасса, пишет телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на собственные источники. "В Кремле считают необходимым распространить особый статус на всю Донецкую и Луганскую область. Вот и начались торги", – сообщает анонимный автор.За неделю до встречи в нормандском формате парламент ДНР признал территорией республики все земли, входившие в состав бывшей Донецкой области Украины. Не исключено, что в ближайшее время их примеру последует Луганск.ДНР и ЛНР занимают примерно треть территории Донецкой и Луганской областей. В народных республиках неоднократно подчеркивали, что считают своими все земли в пределах административных границ областей.Парламент Донецкой Народной Республики принял закон о государственной границе РеспубликиНа заседании присутствовало 76 депутатов. Они единогласно поддержали документ.Вот так теперь выглядят официальные границы ДНР, в границах 2014 года!Шах на пути к 9 декабря...— ЯМарина Саакян ���� (@marinochka_san)Москва призывает Киев начать прямой диалог с Донецком и Луганском, однако отказывается это делать. Украинское руководство пытается по-своему трактовать минские соглашения.Саммит в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже. Глава России, Германии, Франции и Украины прибыли в Елисейский дворец. Стороны обсудят мирное урегулирование в Донбассе, а также транзит российского газа через территорию Украины в Европу.Путин, Меркель и Зеленский прибывают на переговоры "нормандской четверки".Видео: ТАСС/Ruptly— ТАСС (@tass_agency)Ожидается, что саммит продлится несколько часов. В 21 час по Москве лидеры должны будут выйти на пресс-конференцию. В рамках саммита запланирована двусторонняя встреча Владимира Путина и .