В Сети появились фото актрисы, которые привели ее поклонников в замешательство. На них Анджелина Джоли выглядит заметно подурневшей.

В Сети появились фото актрисы, которые привели ее поклонниковв замешательство. На них Анджелина Джоли выглядит заметно подурневшей.На снимках звезда Голливуда, считающаясяодной из самых красивых женщин в мире, не похожа сама на себя. Фанаты не могутпонять, отчего вдруг Анджелина Джоли так внезапно изменилась, и где еепривлекательность.Изначально кадры опубликовал на своей страницев "Инстаграме" молодой актер Алекс Томас Смит, задействованный в постановкеспектакля "Дорогой Эван Хэнсен" в одном из театров лондонского Уэст Энда. Парнюпосчастливилось встретиться с Анджелиной Джоли, которая пришла посмотреть шоу.После спектакля, 44-летняя артисткапришла за кулисы пообщаться с коллегами. Там Смит признался Анджелине Джоли,что он ее давний поклонник и даже сделал татуировку в ее честь. Алексу набили на плечеизображение лица актрисы.7 Дек 2019 в 1:12 PSTАнджелине Джоли очень понравиласьнаколка в ее честь. Она согласилась расписатьсяпод ней и сфотографироваться с ним на память. Реакция пользователей Сети наопубликованные снимки оказались неоднозначной. Фанаты актрисы пришли в ужас отого, как выглядит.7 Дек 2019 в 1:21 PSTМатериал дополняется