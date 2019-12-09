В Сети появились фото актрисы, которые привели ее поклонников
в замешательство. На них Анджелина Джоли выглядит заметно подурневшей.
В Сети появились фото актрисы, которые привели ее поклонников
в замешательство. На них Анджелина Джоли выглядит заметно подурневшей.
На снимках звезда Голливуда, считающаяся
одной из самых красивых женщин в мире, не похожа сама на себя. Фанаты не могут
понять, отчего вдруг Анджелина Джоли так внезапно изменилась, и где ее
привлекательность.
Изначально кадры опубликовал на своей странице
в "Инстаграме" молодой актер Алекс Томас Смит, задействованный в постановке
спектакля "Дорогой Эван Хэнсен" в одном из театров лондонского Уэст Энда. Парню
посчастливилось встретиться с Анджелиной Джоли, которая пришла посмотреть шоу.
После спектакля, 44-летняя артистка
пришла за кулисы пообщаться с коллегами. Там Смит признался Анджелине Джоли,
что он ее давний поклонник и даже сделал татуировку в ее честь. Алексу набили на плече
изображение лица актрисы.
7 Дек 2019 в 1:12 PST
Анджелине Джоли очень понравилась
наколка в ее честь. Она согласилась расписаться
под ней и сфотографироваться с ним на память. Реакция пользователей Сети на
опубликованные снимки оказались неоднозначной. Фанаты актрисы пришли в ужас о
того, как выглядит.
7 Дек 2019 в 1:21 PST
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